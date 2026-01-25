27日公示、2月8日投開票の衆院選に向け、佐賀県内自治体は急ピッチで準備を進めている。衆議院解散から公示までわずか4日しかなく、首長選や議員選と日程が近接する自治体もあり、関係者からは「これまで通りの準備は厳しい」との声も聞かれる。23日午後、佐賀市役所近くの歩道に立候補者のポスターを貼る掲示板が設置された。同市選挙管理委員会によると、掲示板は通常7〜10日かけて用意するが、今回は「寝耳に水」（市選管関