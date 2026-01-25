2027年1月20日の任期満了に伴う宮崎県知事選に現職の河野俊嗣氏（61）が5選を目指して立候補する意向を固め、周囲に伝えた。表明は2月の定例県議会で調整している。元職でタレントの東国原英夫氏（68）の出馬も有力視され、事実上の一騎打ちとなった22年の前回と同じ構図になりそうだ。