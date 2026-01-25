24日に行われた第71回西日本スポーツ賞の贈呈式では、プロ野球ソフトバンクの牧原大成（33）、陸上競歩の勝木隼人（35）＝自衛隊、「OTTO！未来アスリート賞」に選ばれた陸上短距離の今村好花（15）＝福岡・太宰府東中3年、スケートボードの松本雪聖（13）＝熊本・竜北中2年＝が感謝と喜びを語った。贈呈式後のトークショーでは、牧原大と勝木が約550人の来場者を前に成長への意欲、周囲の支えなどについて語り合った。