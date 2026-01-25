茶色のスーツを身にまとった牧原大は「個人的にもいい成績で、チームも日本一で終わることができた。栄誉ある賞をいただき感動」とほほ笑んだ。昨季は打率3割4厘で育成出身初の首位打者や、悲願のゴールデングラブ賞を獲得。苦労人は充実の1年を過ごした。さらなる飛躍を期す2026年。まずは世界の舞台で結果を残す。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表として、前回大会に続き出場する。急きょ追加招集さ