4連覇の快挙にまた一歩近づいた。女子シングルスの準々決勝で早田（北九州市出身）が、カット主戦型の実力者佐藤に4−0で快勝。試合後には力強いガッツポーズを繰り出して「すごく自分の強さを感じた試合」と自画自賛した。攻守両面で地力の高さを証明した。攻撃ではフォアの強打で佐藤を後方に押し込むと、直後には軟打でネット際に巧みに落とし込むなど主導権を握り続けた。「本当に練習通りのプレーができた」。試合前に行