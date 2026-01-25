ソフトバンクと今季から５年契約を締結した周東佑京外野手（２９）は、新シーズンの目標に「全試合出場」を掲げる。出来高を含め総額２０億円超（推定）の大型契約を結んだ２９歳。「余裕を持ちたくない。１年目だから、まだ先があるとかは思いたくない。契約が始まる今年１年がすごく大事だと思っている。周りの目もある。?５年契約しているからこんな感じか?と思われるのもイヤ」と、とりわけ２０２６年シーズンへの鼻息は荒い