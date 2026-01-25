ＷＷＥの女子ＵＳ王者で?美しき狂気?ことジュリアが、ＷＷＥ女子タッグ王座挑戦権を奪取。３冠王者への大野望を宣言した。２日のスマックダウンでＵＳ王座を奪回。９日には大物アレクサ・ブリスを相手に初防衛を果たした。先週は代理人キアナ・ジェームズとのコンビでタッグ王座戦線に殴り込み、シャーロット・フレアー＆アレクサ、ナイア・ジャックス＆ラッシュ・レジェンドと因縁が生まれていた。２３日（日本時間２４日）