難敵を攻略だ。卓球の全日本選手権５日目（２４日、東京体育館）、女子シングルス準々決勝で、張本美和（１７＝木下グループ）が長粼美柚（２３＝木下アビエル神奈川）を４―１で下して４強入り。初の日本一へ、マジックを２とした。第４、５ゲームはいずれも序盤からリードを許す苦しい展開だった。流れが長崎に傾きかけるも「ボールの質が高いのでとにかく耐える耐えるという気持ちで挑んだ」。劣勢時も１点ずつ積み重