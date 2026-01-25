イングランド・プレミアリーグのクリスタルパレスに所属する日本代表ＭＦ鎌田大地（２９）は、復帰したくてウズウズしているようだ。鎌田は先月１４日のマンチェスター・シティー戦で右太もも裏を痛めて離脱したが、すでに練習に復帰しており、復帰が近づいているとみられる。そんな中、英メディア「ニュース・ショッパー」によると、オリバー・グラスナー監督は鎌田の近況についてこう説明した。「鎌田が２月上旬に復帰するこ