立憲民主党からほぼ全ての議員が新党に合流する中、原口一博氏（66）が一人怪気炎を上げている。「誰が入るか！」と入党を拒否し、自身で政党を立ち上げるとまで述べているのだ。もっとも周囲の反応はというと、励ましより心配が勝るようで……。＊＊＊【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相以前と比較すると「まるで別人」さる18日に開かれた、立憲民主党の佐賀県連常任幹事会は異様な雰囲気に包まれた。県連代表