「萌黄賞」（２４日、小倉）５番人気のルージュサウダージ（牝３歳、栗東・松永幹）が鮮やかに差し切った。ゲートを五分に出ると後方４番手にポジショニング。焦ることなくじっくりと脚をためて抜群の手応えで直線へ。ギアを一気に上げると、１頭だけ傑出した末脚を繰り出して豪快に大外を突き抜けた。斎藤は「ペースも流れてくれたし、折り合いもスムーズについて強い内容でした」と高評価。松永幹師も「トモの状態も良くな