北方領土問題の解決に向けプーチンと首脳会談を27回も重ねた安倍晋三。しかし、2018年11月に行われた日露首脳会談で、国後、択捉の両島の返還を事実上断念するという大幅な“譲歩案”をロシア側に示してしまう。これに対し、北方領土元島民の三上は怒りをあらわにする。三上の危惧する、安倍の「致命的な誤り」とは？※本稿は、毎日新聞社会部根室記者の本間浩昭『見えない壁 北方四島の記憶』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集した