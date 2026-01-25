Ãæ¹ñ¤Ç2025Ç¯¤Ë¿·¤¿¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿³°»ñ·Ï´ë¶È¤ÏÁ°Ç¯Èæ19.1¡óÁý¤Î7Ëü392¼Ò¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³°»ñÍøÍÑ³Û¤Ï¼Â¹Ô¥Ù¡¼¥¹¤ÇÆ±9.5¡ó¸º¤Î7476²¯9000Ëü¸µ¡ÊÌó17Ãû±ß¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¤ÎÂÐÃæÅê»ñ¡Ê¼«Í³ËÇ°×¹Á¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ÎÅê»ñ¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥¹¥¤¥¹¤«¤é¤Ï66.8¡óÁý¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤Ï27.3¡óÁý¡¢±Ñ¹ñ¤Ï15.9¡óÁý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë