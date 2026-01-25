「若駒Ｓ」（２４日、京都）２番人気のショウナンハヤナミ（牡３歳、栗東・渡辺）が鋭い切れ味でライバルを一蹴した。ゲートで立ち遅れ、道中は後方３番手からの競馬になったが、直線で大外に持ち出すと一気に馬群をのみ込んだ。吉村は「いい内容でしたが、うまくゲートが出られたらと思います」と今後の課題を口にした。「外からねじ伏せてくれました。センスがありますし、距離が延びても大丈夫だとジョッキーも言っていま