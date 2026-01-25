「新馬戦」（２４日、中山）中団でレースを進めた１番人気のサマーゲール（牡３歳、父ヘニーヒューズ、母ケイティバローズ、美浦・加藤士）が、別次元の末脚を繰り出して豪快に差し切った。キングは「馬体としても強い馬だけど、テンはキックバックに驚いたり新馬っぽかった。集中してエンジンが掛かったらいい脚を繰り出して、いい勝ち方ができた。心身両面に成長の余地が大きく、さらに良くなっていくと思う」と将来性に太