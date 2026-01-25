「新馬戦」（２４日、京都）道中６番手で脚をため、勝負どころで外から進出。５番人気のホーナー（牡３歳、父インプロバブル、母ソーシャルギャル、美浦・栗田）がゴール前のたたき合いを首差で制し、初陣を勝利で飾った。浜中は「外めを回っていても手応え良く進められていましたし、最後もしぶとくかわされなかった。強いレースでした」と高評価。鞍上はこれが先週けがから復帰しての初勝利。「ひとつ勝つと気分が違います