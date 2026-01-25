日本ハム4年目捕手の吉田が二塁に挑戦する。1軍キャンプ地の沖縄・名護で先乗り自主トレがスタート。背番号60は「セカンドオプション解禁です」と明かした。昨季は主に外野、一塁で4本塁打。首脳陣からはキャンプ中の実戦から二塁での起用を伝えられており、内野用を含めて4つのグラブを持参した。石井がFAで西武へ移籍し、二塁争いに加わることに「ファインプレーはいらない。自分は打つしかないので」と意気込んだ。