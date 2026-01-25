「新馬戦」（２４日、小倉）１番人気のボンドマティーニ（牡３歳、父レイデオロ、母ラクアミ、栗東・安田）が初陣Ｖを飾った。半姉に２４年阪神ＪＦ覇者アルマヴェローチェがいる血統馬。スタートでやや立ち遅れる形となったが、二の脚を利かせて中団につけると、最後は外からねじ伏せるように先頭でゴールを駆け抜けた。北村友は「競馬では想像以上に幼さを出していたけど、勝ち切れて良かった」と安どの表情を浮かべていた