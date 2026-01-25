ソフトバンクの東浜が筑後ファーム施設でブルペン入りし、全球種を確認しながら約60球を投げた。国内FA権を行使した上で残留し、前日23日に契約更改を終えたばかり。不安なオフを過ごしたが、14年目のシーズンへ向けて調整は順調だ。「（2月）1日から全力でブルペンに入れるくらいの状態はつくってきている。試合が（キャンプ）後半に入ってくるので逆算しながらやりたい」と話した。