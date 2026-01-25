「小倉牝馬Ｓ・Ｇ３」（２４日、小倉）吹き荒れる風などものともしない。冬コクのツンとした空気を切り裂くように、名手の手綱さばきがさえた。ルメールが１番人気ジョスランを重賞初Ｖへと導き、史上８人目のＪＲＡ全１０場重賞制覇を達成。引き揚げてきた鞍上は「パーフェクト」と爽やかに笑った。さすがとしか言いようのないレースだった。ゲートを五分に出ると、１７番枠からアッという間に中団前めにつけた。来る勝負ど