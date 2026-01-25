「睦月Ｓ」（２４日、京都）１２番人気の伏兵レイベリング（牡６歳、美浦・鹿戸）がアッと驚く逃走劇で、２４年１０月の信越Ｓ以来となる久々の美酒。単勝１０６・５倍の低評価を覆した。初騎乗の浜中は「千六になると掛かると聞いていたので、ゲートを出てから馬の気持ちに逆らわずに運びました。結構速いペースでしたけど、よく粘ってくれました。今後も折り合いがうまくいけば能力は出せると思います」と満足げにうなずい