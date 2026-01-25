今から30年前の1月17日、皇太子時代の天皇陛下は、ご夫妻で「阪神・淡路大震災」の犠牲者追悼式に出席したほか、復興市場などで被災者たちを労われた。平成8(1996)年1月27日放送「皇室ご一家」（第857回皇太子ご夫妻阪神・淡路大震災追悼式へ 〜神戸〜）を振り返る。なお、本記事は当時のナレーションをそのまま記載。現在の天皇皇后両陛下を「皇太子ご夫妻」、上皇后さまを「皇后さま」などと記載する。阪神･淡路大震災犠牲者