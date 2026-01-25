ÇÐÍ¥¤Î¾®ÌîÉðÉ§¤ÈÂ¼°æÔ¢É×¤¬¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£(º¸¤«¤é)Â¼°æÔ¢É×¡¢¾®ÌîÉðÉ§¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡63Ç¯Á°¤Î1963Ç¯¡¢Ï»ËÜÌÚ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÇÐÍ¥ºÂ¤ÎÍÜÀ®½ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¾®Ìî¤ÈÂ¼°æ¡£ÃÏ°æÉðÃË¤µ¤ó¡¢²ÆÈ¬ÌÚ·®¤µ¤ó¡¢Á°ÅÄ¶ã¡¢ÂÀÃÏ´îÏÂ»Ò¤µ¤ó¡¢·ª¸¶¾®´¬¤Ê¤ÉÆ±´ü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö²Ö¤Î15´ü¡×¤È¤è¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ±é·à³¦¤ò»Ù¤¨¤ëÌ¾Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤òÃæÂà¤·¤ÆÍÜÀ®½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¾®Ìî¤Ï¡¢ÀÐ¸¶Íµ