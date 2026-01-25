恋人への誕生日プレゼントは、相手を想う気持ちの結晶。しかし、自分が捧げた熱量と相手からのお返しにあまりの「格差」があったら、誰しも戸惑ってしまうはずだ。お悩み解決掲示板に1月下旬、19歳の女性から切実な悩みが寄せられた。彼氏の誕生日に、手作りのケーキと手紙、そして5万円の財布を贈ったという投稿者。ケーキの材料なども合わせると6万円を使ったそうだ。しかし、後日迎えた自分の誕生日に彼から渡されたのは……「