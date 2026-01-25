¢®ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê23¡Ë¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË8»þ¡Ë¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö#¤Ð¤±¤Ð¤±¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÅ·¹ñÄ®¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¡¢¥È¥­¡¢¥µ¥ï¡¢¤Ê¤ß¤Î¾õ¶·¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î3¿Í¤â¤É¤¦¤«¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ­¤·¡¢¢®ÀÐ¡¢¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ê36¡Ë¡¢±ß°æ¤ï¤ó¡Ê28¡Ë¤¬¾Ð´é¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤ª¥µ¥ï