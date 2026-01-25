ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Í´Ö¹ñÊõ¤ÎÏÃÂê¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£¡Ö¥ª¥ì¤Ï¡¢¤â¤¦¿Í´Ö¹ñÊõ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤¨¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¹ñÊõ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¾Þ¶â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ï½Ð¤ë¤±¤É¡¢¾¯¤Ê¤á¤Ç¡¢¾Þ¾õ¤Ï1Ëç¡£¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ï¤À¤á¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¿Í´Ö¹ñÊõ¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¡Ö½ÅÍ×Ìµ·ÁÊ¸²½ºâ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÅÁÅýÅª¤Êµ»½Ñ¤ä·ÝÇ½¤ò¹âÅÙ¤ËÂÎÆÀ¤·¤¿¿ÍÊª¤ò»Ø¤·¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ¤«¤éÇ¯´Ö200Ëü±ß