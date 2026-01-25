決勝で中国を4−0撃破。日本代表が完勝で優勝を飾った(C)Getty Images若き日本代表がアジアの頂点に立った。現地時間1月24日にサウジアラビアのジッダで行われた「AFC U23アジアカップ」の決勝で、U-23日本代表は4−0でU-23中国代表に勝利。準決勝まで“480分間”無失点という堅守を打ち砕き、高らかに凱歌を挙げた。【動画】大岩ジャパンがゴールラッシュでアジアの頂点に！中国を打ち崩した決勝の「4ゴール」をまとめてみる