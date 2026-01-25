最長寒波の影響が続いています。25日も大雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要です。石川県や鳥取県では、明け方にかけて、短時間に積雪が急増し、顕著な大雪に関する情報が発表されています。26日朝までに予想される雪の量は、東北と北陸で70センチ、北海道と関東甲信で50センチ、東海、近畿で40センチなどとなっていて、東海や近畿の平地でも大雪となる所がありそうです。引き続き、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒す