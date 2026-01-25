今日25日(日)も日本海側では大雪となるでしょう。短い時間に一気に雪の量が増えるような降り方になることもありそうです。立ち往生など交通機関の乱れに警戒が引き続き必要です。日本海側ではドカ雪に警戒今日25日(日)も、今季最強寒波の影響が続き、日本海側では大雪になるでしょう。今日の未明から明け方にかけて、石川県や鳥取県で「顕著な大雪に関する気象情報」が相次いで発表され、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっ