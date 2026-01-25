気象台は、午前5時44分に、大雪警報を上田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雪警報】長野県・上田市に発表 25日05:44時点北部、中部では、25日昼前まで大雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□大雪警報積雪25日昼前にかけて警戒・山沿い12時間最大降雪量35cm□なだれ注意報26日にかけて注意■乗鞍上高地□なだれ注意報26日にかけて注意■上田市□大雪警報【発表】積雪25日昼前に