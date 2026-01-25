女優でタレントの秦瑞穂（36）が24日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。入浴ショットを投稿した。「いい湯だな〜」とつづり、温泉に入った自撮りショットを公開。湯けむりの中、美しいデコルテを披露した。ファンやフォロワーからも「美肌美人」「お肌キレイ」「綺麗〜」「とてもお美しい」「温泉入りたい」「一緒に入りたい」などのコメントが寄せられている。秦は長野市出身。15歳だった05年8月にイエローキャブ新人