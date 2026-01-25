気象庁より石川県に顕著な大雪に関する気象情報が発表されました。25日5時までの6時間に、白山市美川浜町で27センチ、白山市向島町で26センチ、能美市辰口町で25センチ、能美市福島町で24センチの顕著な降雪を観測しました。この強い雪は25日昼前にかけて続く見込みです。加賀と能登南部の平地では、大規模な交通障害の発生するおそれが高まっています。