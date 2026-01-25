みなさんは「家系ラーメン」をご存じでしょうか。５０年ほど前に横浜で生まれた豚骨醤油のラーメンですが、北海道内ではあまり知られていません。そんな「家系」を広めようと奮闘する札幌のラーメン店を取材しました。 道内での「家系ラーメン」認知度は低い？食べたことがない人も 豚骨醤油の風味豊かなスープに、中太のストレート麺。具材はホウレンソウにチャーシュー、海