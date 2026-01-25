椅子に座ったまま心臓に負担の少ない運動に取り組む参加者ら＝２２日、栄スポーツセンター大病後の心身の健康を適度な運動で維持することを目的とした「心臓リハビリ教室」が２２日、横浜市栄区の栄スポーツセンターで開かれた。心臓への負担が少なく、自宅でも取り組むことができる筋力トレーニングなどを参加者が体験した。心臓病では、再発を防止するため適度な運動習慣が重要とされる。身近な場所で実践し、心臓機能の回復