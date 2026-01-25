本日1月25日（日）、料理自慢や食通芸能人が「キャンプ飯」をテーマに真剣な料理対決を行う番組『坂上忍のキャンプ飯バトル！』が放送される。今回はキャンプ飯の達人・あばれる君と、モデルとして活躍しながら二児の母として実践的な豪快料理が得意な西山茉希が、キャンプ飯をテーマに激突する。対決の判定は、MC坂上忍と、レシピ本を多数出版し、SNS総フォロワー数150万人超のおうち料理研究家・みきママが務める。今回は、千葉