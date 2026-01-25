【プレミアリーグ第23節】(バイタリティ スタジアム)ボーンマス 3-2(前半2-1)リバプール<得点者>[ボ]エバニウソン(26分)、アレックス・ヒメネス(33分)、アミン・アドリ(90分+5)[リ]フィルヒル・ファン・ダイク(45分)、ドミニク・ショボスライ(80分)<警告>[ボ]エリー・ジュニオール・クルピ(45分+3)[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(90分+3)