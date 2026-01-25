3月1日に日本相撲協会定年の65歳となる常盤山親方（元小結・隆三杉）が24日、国技館で会見し「寂しさもあるがやり切った」と約50年間の歩みを振り返った。「土俵の鬼」といわれた横綱・初代若乃花が師匠の二子山部屋に入門し、押し相撲で活躍し幕内を71場所務めた。95年九州場所で現役を引退し、2016年4月に千賀ノ浦部屋（現常盤山部屋）を継承。優勝4回の大関・貴景勝（現湊川親方）らを育てた。初場所後に部屋を継承する