楽天の西垣が仙台市内の球団施設で自主トレを公開。「去年の経験を生かしてシーズンに入っていけたら」と5年目のシーズンを見据えた。トルネード気味のフォームに変えた昨季は63試合に登板し、防御率1.96とブレーク。時折、サイドから投げて打者を幻惑する場面もあり「クイックなど、自分優位で投げられるように今年も横からのスライダーを練習してきた」。この日発表された東北6県を表すストライプの入ったセカンドユニホー