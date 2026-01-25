◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第6節神戸38―32横浜（2026年1月24日ニッパツ三ツ沢球技場）神戸は連勝を5に伸ばしたものの、試合運びに課題を残した。前半5分に今季初先発のCTBイオアサがスペースを抜け出し先制トライ。「今季成長したフィットネスを見せたい」と宣言した通り、スピードで攻撃にアクセントを加えた。風下の前半を10―8で折り返し、後半31分に38―15までリード。だがフィットネスが落ちた最終盤に3