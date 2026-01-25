ヤクルトのキャンプメンバーの振り分けが発表され、新人ではドラフト1位・松下（法大）、4位・増居（トヨタ自動車）、6位・石井（NTT東日本）が1軍スタートになった。即戦力として期待の高い左腕の増居は「大きく見せすぎず、まずは自分のできる範囲のことを着実に一つずつやっていきたい」と見据えた。現役最年長46歳の石川や石山、小川らベテラン勢は2軍スタートとなった。