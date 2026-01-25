過去10年で傾向を探る。☆前走レース海外を含むG1組が【6・3・2・29】で断然。中でも有馬記念組が2勝、菊花賞組が1勝。ほかにはアルゼンチン共和国杯組も1勝している。☆人気1番人気は【3・3・0・4】。勝率30％、連対率60％はトップで信頼できる。2、3番人気も各2勝とまずまず。7番人気も2勝しており波乱決着も。☆4角位置小回りコースなだけに5番手以内が【9・5・5・36】と強い。一方で、先頭は【0・0・1・9】と不