DeNAの度会、井上の3年目コンビが、お立ち台初共演を今季の目標に掲げた。お互い天然キャラのイメージで、コーチ陣からは「宇宙兄弟」と呼ばれている2人。自主トレも一緒に取り組み、この日も横浜市内でトークショーと、絆は深い。外野の定位置を争うが、井上は両選手での初お立ち台に「そうなればいいね、です」と力を込めた。度会は2人の新作グッズ発売にも意欲を見せ「おいおい、そうなれば」と笑顔を見せた。