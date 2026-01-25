芝クッション値10.7＝やや硬め※土曜午前8時含水率＝芝G前10.0％、4角10.8％ダートG前1.0％、4角1.6％※土曜午前6時。芝は3角から直線にかけて内ラチ沿いに傷みがあるが、土曜の時計は水準。外差しも利いてきた。ダートはパサパサ。大型の先行馬に有利な状態。