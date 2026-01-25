西武・滝沢が正遊撃手争いに名乗りを上げた。今オフは7年連続ゴールデングラブ賞受賞の源田とともに前橋市内で自主トレ中。「技術ではかなわない存在なので、結果で超えられるように頑張りたい」と必死に食らいつく。源田が3月にWBCに出場する期間は好機と捉え「もちろんチャンス。そこが一番大事だと思っている。結果を出せるように準備したい」と話した。