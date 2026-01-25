◇ALSOK杯第75期王将戦7番勝負第2局第1日 （2026年1月24日京都市・伏見稲荷大社）両者は午前のおやつに、境内の甘味処（どころ）「稲荷茶寮」の定番メニュー「抹茶『千寿』と生菓子『茶の実』」を選択。大社が鎮座1300年となる2011年に献上された抹茶で、スッキリかつ濃厚な味わい。生菓子は抹茶のあんこに寒天をコーティング。キラキラした見た目、プルプルした食感を楽しめる。昼食では藤井がお造りや巻き寿司が入った「