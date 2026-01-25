福岡との練習試合（45分×4本）を行い、宮崎キャンプを打ち上げた。合計スコアは3―3のドローも、互いに主力組で臨んだ1、2本目の90分間は3―1で終了。攻守で主導権を握って鬼木体制2年目の積み上げを感じさせる内容に、指揮官は「型にはまることなく、いろんなものを織り交ぜながらできた」と攻撃面に及第点を与えた。FW鈴木も「いろんな形で点を取れたことは良かった」と納得の表情。昨季王者の完成度が高まってきた。