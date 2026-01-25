芝クッション値10・5＝やや硬め※土曜午前8時含水率＝芝G前7・8％、4角7・2％ダートG前2・1％、4角2・1％※土曜午前5時。芝は開幕週で状態が良く、先行勢が残りやすい。差し馬は展開がかみ合い、うまくさばいて来られたら。ダートは小回りらしく先行力が生きる。