芝クッション値10.5＝やや硬め※土曜午前7時含水率＝芝G前9.6％、4角8.0％ダートG前1.3％、4角1.2％※土曜午前6時。芝は傷みが激しくなっているが、内を通った先行馬も粘っている。ダートは水分量が少なく、見た目に力が必要な馬場状態。差し馬もチャンス十分だ。