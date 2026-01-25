◇卓球全日本選手権シングルス第5日（2026年1月24日東京体育館）男女の準々決勝が行われ、2年連続準優勝の張本美和（17＝木下グループ）らがベスト4に進出。男子は張本智和（22＝トヨタ自動車）も勝利した。張本きょうだいがそろって準決勝に進んだ。妹の美和は長崎美柚（神奈川）に4―1と快勝。その後に登場した兄の智和は木造勇人（関西アカデミー）との激闘を4―3で制した。この日は、父・宇さんの56歳の誕生日。智