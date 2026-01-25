ソフトバンク・周東佑京外野手（２９）が２４日、「６０盗塁＆成功率９割」を目標に掲げた。福岡県内でトークショーを開催。５年２０億円の破格契約を結んだばかりのスピードスターは、契約１年目のターゲットを設定した。「そこの目標は常に持っておきたい」と見据えたのはＮＰＢで１１年の本多雄一（ソフバンク）以来の６０盗塁。３年連続４度目の盗塁王の昨季は故障続きの９６試合出場で３５盗塁だった。失敗は４で成功率は